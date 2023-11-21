Експерт розповіла, як миття впливає на випадання волосся

Чи потрібно часто мити голову?

Останнім часом TikTok захлеснув тренд, в якому блогери довго не миють волосся, стверджуючи, що це перешкоджає їх випаданню. Але це зовсім не так!

Трихолог Кейт Холден розповіла, що надто довга відсутність миття голови локонів не завжди може бути корисною.

"Миття волосся шампунем життєво важливо для підтримки чистоти нашого волосся та шкіри голови", - повідомила експерт.

"Шампунь видаляє жир, лупу, бруд, забруднення, шкідливі мікроорганізми та залишки засобів по догляду за волоссям, які можуть викликати подразнення шкіри голови, а також зробити волосся тьмяним, сплутаним і схожим на солому", - зазначила трихолог.

Також Кейт зазначила, що використання шампуню, не підходить для вашого типу волосся, також може призвести до його пошкодження або перевантаження, що з часом може призвести до їх пошкодження.

"Не мити волосся якомога довше марно, але і перемивати волосся теж не варто", - додала вона.

Замість того, щоб мізкувати над тим, як часто потрібно мити голову, Кейт запропонувала звернути більшу увагу на засоби для гігієни.

"Це правда, що якщо ви щодня миєте голову жорсткими шампунями, ваша шкіра голови може виділяти більше шкірного сала, щоб спробувати це компенсувати. Тому в цьому випадку може допомогти зменшення частоти миття голови або перехід на м'якший шампунь", - наголосила Кейт.

Трихолог запропонувала ставитись до гігієни волосся, так само як і до решти тіла.