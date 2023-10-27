Експерт розповіла, чи "світить" Україні дефіцит цукру: що буде з цінами на ходовий продукт

Чи "світить" Україні дефіцит цукру

Як розповіла Тетяна, чутки про можливий дефіцит цукру на цей час перебільшені.

Вони базуються на експортній ситуації, коли Україна протягом сезону 2022-2023 років наростила обсяги експорту цукру більш ніж у 5 разів. Це пов'язано із суттєвими проблемами з урожаєм цукрових буряків у ЄС уже другий рік.

Отже, з дефіцитом сировини потреба цукру в ЄС зросла, а українські експортери активізувалися.

"Обсяги зовнішньої торгівлі цукром продовжували зростати до травня, поки Кабмін не прийняв рішення про заборону експорту цукру. Незважаючи на те, що вивезення за кордон нашого цукру зараз триває, встановлені квоти", - зазначила Попович.

За свідченнями операторів ринку "Шувар", постачальники та виробництва мають достатній запас для підтримки внутрішнього ринку, а врожай цукрових буряків цього року стане одним із найкращих за останні кілька років, за обсягами сировини, які дозволять забезпечити як внутрішній ринок без причини дефіциту, так і та експортні напрямки.

Скільки зараз коштує цукор в Україні

Щодо цін на продукцію, вони продовжують залишатися на стабільному рівні 34-39 грн/кг з початку осені й лише на 4% перевищують минулорічні показники.



"Оператори ринку "Шувар" стверджують, що дефіциту щодо цього виду товару або передумов цінового зростання не передбачається", - резюмувала експерт.

В українських магазинах ціна цукру наразі варіюється на рівні 34-35 гривень за кілограм. Так, у мережі "Сільпо", АТБ та Varus продукт коштує 34.40 копійок.

Вартість цукру в українських супермаркетах (Скриншот)