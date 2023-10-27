Эксперт рассказала, "светит" ли Украине дефицит сахара: что будет с ценами на ходовой продукт

"Светит" ли Украине дефицит сахара

Как рассказала Татьяна, слухи о возможном дефиците сахара на данный момент преувеличены.

Они базируются на экспортной ситуации, когда Украина в течение сезона 2022-2023 года нарастила объемы экспорта сахара более чем в 5 раз. Это связано с существенными проблемами с урожаем сахарной свеклы в ЕС уже второй год.

Следовательно, имея дефицит сырья, потребность сахара в ЕС выросла, а украинские экспортеры активизировались.

"Объемы внешней торговли сахаром продолжали расти до мая, пока Кабмин не принял решение о запрете на экспорт сахара. Несмотря на то, что вывоз заграницу нашего сахара сейчас продолжается, установлены квоты", - отметила Попович.

По свидетельствам операторов рынка "Шувар", поставщики и производства имеют достаточный запас для поддержки внутреннего рынка, а урожай сахарной свеклы в этом году станет одним из лучших за последние несколько лет, по объемам сырья, которые позволят обеспечить как внутренний рынок без причины дефицита, так и экспортные направления.

Сколько сейчас стоит сахар в Украине

Относительно цен на продукцию они продолжают оставаться на стабильном уровне 34-39 грн/кг с начала осени и лишь на 4% превышают прошлогодние показатели.



"Операторы рынка "Шувар" утверждают, что дефицита по данному виду товара или предпосылок ценового роста не предусматривается", – резюмировала эксперт.

В украинских магазинах цена сахара сейчас варьируется на уровне 34-35 гривен за килограмм. Так, в сети "Сильпо", АТБ и Varus продукт стоит 34.40 копеек.

Стоимость сахара в украинских супермаркетах (Скриншот)