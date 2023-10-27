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Эксперт рассказала, "светит" ли Украине дефицит сахара: что будет с ценами на ходовой продукт

Фото: Что будет с ценами на сахар в Украине (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Цены на сахар в Украине пошли вверх. В связи с этим в СМИ появились новости о том, что "стране светит дефицит". Но эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщила РБК-Украине (проект Styler) руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

"Светит" ли Украине дефицит сахара

Как рассказала Татьяна, слухи о возможном дефиците сахара на данный момент преувеличены.

Они базируются на экспортной ситуации,  когда Украина в течение сезона 2022-2023 года нарастила объемы экспорта сахара более чем в 5 раз. Это связано с существенными проблемами с урожаем сахарной свеклы в ЕС уже второй год.

Следовательно, имея дефицит сырья, потребность сахара в ЕС выросла, а украинские экспортеры активизировались.

"Объемы внешней торговли сахаром продолжали расти до мая, пока Кабмин не принял решение о запрете на экспорт сахара. Несмотря на то, что вывоз заграницу нашего сахара сейчас продолжается, установлены квоты", - отметила Попович.

По свидетельствам операторов рынка "Шувар", поставщики и производства имеют достаточный запас для поддержки внутреннего рынка, а урожай сахарной свеклы в этом году станет одним из лучших за последние несколько лет, по объемам сырья, которые позволят обеспечить как внутренний рынок без причины дефицита, так и экспортные направления.

Сколько сейчас стоит сахар в Украине

Относительно цен на продукцию они продолжают оставаться на стабильном уровне 34-39 грн/кг с начала осени и лишь на 4% превышают прошлогодние показатели.

"Операторы рынка "Шувар" утверждают, что дефицита по данному виду товара или предпосылок ценового роста не предусматривается", – резюмировала эксперт.

В украинских магазинах цена сахара сейчас варьируется на уровне 34-35 гривен за килограмм. Так, в сети "Сильпо", АТБ и Varus продукт стоит 34.40 копеек.

Стоимость сахара в украинских супермаркетах (Скриншот)

Ранее мы писали, что в Украине подорожал популярный овощ.

А также сообщали, что будет с ценами на яйца дальше и "светит" ли нам дефицит.

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