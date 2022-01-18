Эксперт рассказала, как сделать вредную пищу полезной: эти лайфхаки вас впечатлят

Здоровое и полноценное питание залог долгой и здоровой жизни. Однако, как известно, не все его придерживаются. В частности, если мы постоянно употребляем вредную пищу, то подвергаем свой организм риску.
Поэтому врач-диетолог Адриен Зейтц поделилась методами, которые помогут превратить вредную пищу на здоровую, пишет Healthline.
Напитки
Как известно, жидкости несут меньшее количество калорий, которые способны быстро накапливаться. В частности, фруктовые соки содержат большое количество фруктозы, которая влияет на усвоение инсулина и поражение печени.
Сладкие напитки из-за большого количества калорий и сахара приводят к увеличению веса. К тому же употребление сахаросодержащих напитков ежедневно повышает риск смерти от сердечной болезни на 8%.
Поэтому, вместо соков приготовьте домашние смузи. Так вы получите сладкий питьевой напиток, который насыщен достаточным количеством питательных веществ.
А вместо сладких напитков попробуйте добавлять в воду кусочек лимона или лайма.
Белый хлеб
Такой хлеб выпекают из муки из очищенной пшеницы, которая лишена клетчатки и некоторых питательных веществ. Поэтому он может вызвать резкий скачок сахара в крови.
Однако, лучше употреблять цельнозерновые продукты. Все потому, что они медленно снижают уровень сахара и улучшают работу кишечника.
Продукты быстрого приготовления
Замороженные приготовленные продукты содержат много консервантов и красителей. Все взрослые и дети любят пиццу. Но качество мяса или бекона, в пиццах, тоже бывает невысокого качества.
Поэтому лучшим решением будет приготовить домашнюю пиццу. Для теста используйте цельнозерновую муку. А для начинки выбирайте только лучшее мясо и овощи.
Сухие завтраки
Такая еда на завтрак очень удобная и вкусная. Однако большинство готовых завтраков содержат мало клетчатки и сильно подслащены.
Поэтому вместо овсяных хлопьев лучше приготовить овсяную кашу. Она улучшит пищеварительную систему, снизит риск сердечных заболеваний, инсульта, гипертонии, диабета II типа и избыточного веса.
Картофель фри и чипсы
Картофель содержит много питательных веществ, однако во время обработки их количество резко снижается. Также картофель фри может вызвать диабет II типа или гипертонией.
Поэтому лучше запечь картофель, а вместо хрустящих картофельных чипсов съешьте морковь, перец, попкорн или орехи.
Мороженое
Все люди не могут представить свою жизнь без сладкого холодного мороженого в жаркий летний день. Существуют варианты питательного мороженого, однако большая часть продуктов насыщена рафинированным сахаром и высококалорийна.
Это может привести к кариесу, избыточному весу, сердечным заболеваниям и диабету.
Поэтому лучше приготовить мороженое дома, ведь так вы выберете высококачественные продукты.
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