Эксперт рассказала, как сделать вредную пищу полезной: эти лайфхаки вас впечатлят

Напитки

Как известно, жидкости несут меньшее количество калорий, которые способны быстро накапливаться. В частности, фруктовые соки содержат большое количество фруктозы, которая влияет на усвоение инсулина и поражение печени.

Сладкие напитки из-за большого количества калорий и сахара приводят к увеличению веса. К тому же употребление сахаросодержащих напитков ежедневно повышает риск смерти от сердечной болезни на 8%.

Поэтому, вместо соков приготовьте домашние смузи. Так вы получите сладкий питьевой напиток, который насыщен достаточным количеством питательных веществ.

А вместо сладких напитков попробуйте добавлять в воду кусочек лимона или лайма.

Чем вредны сладкие напитки (pixabay)

Белый хлеб

Такой хлеб выпекают из муки из очищенной пшеницы, которая лишена клетчатки и некоторых питательных веществ. Поэтому он может вызвать резкий скачок сахара в крови.

Однако, лучше употреблять цельнозерновые продукты. Все потому, что они медленно снижают уровень сахара и улучшают работу кишечника.

Белый хлеб (pixabay)

Продукты быстрого приготовления

Замороженные приготовленные продукты содержат много консервантов и красителей. Все взрослые и дети любят пиццу. Но качество мяса или бекона, в пиццах, тоже бывает невысокого качества.

Поэтому лучшим решением будет приготовить домашнюю пиццу. Для теста используйте цельнозерновую муку. А для начинки выбирайте только лучшее мясо и овощи.

Сухие завтраки

Такая еда на завтрак очень удобная и вкусная. Однако большинство готовых завтраков содержат мало клетчатки и сильно подслащены.

Поэтому вместо овсяных хлопьев лучше приготовить овсяную кашу. Она улучшит пищеварительную систему, снизит риск сердечных заболеваний, инсульта, гипертонии, диабета II типа и избыточного веса.

Сухой завтрак (pixabay)

Картофель фри и чипсы

Картофель содержит много питательных веществ, однако во время обработки их количество резко снижается. Также картофель фри может вызвать диабет II типа или гипертонией.

Поэтому лучше запечь картофель, а вместо хрустящих картофельных чипсов съешьте морковь, перец, попкорн или орехи.

Чем заменить картофель фри (pixabay)

Мороженое

Все люди не могут представить свою жизнь без сладкого холодного мороженого в жаркий летний день. Существуют варианты питательного мороженого, однако большая часть продуктов насыщена рафинированным сахаром и высококалорийна.

Это может привести к кариесу, избыточному весу, сердечным заболеваниям и диабету.

Поэтому лучше приготовить мороженое дома, ведь так вы выберете высококачественные продукты.

Чем заменить мороженое (pixabay)