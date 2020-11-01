Эксперт рассказал, как отличить некачественное растительное масло: опасно для жизни

Растительное масло – продукт, который мы используем при готовке большинства блюд. Эксперт отмечает, что очень важно употреблять "правильное" масло: не только полезное, но и качественное. Как отличить хорошее растительное масло, рассказал технолог по переработке и выпуску масложировой продукции Сергей Дмитрук, передает канала "Украина 24".

В частности, эксперт ответил на популярный вопрос, какое масло лучше — светлое или темное.

"Более качественное масло, которое светлее, потому что оно было выдавлено из зерен, возможно, с использованием холодного метода прессования. Более темное масло — как подсолнечное, так и тыквенное — это семена сначала нагревают на специальных жаровнях, чтобы был больший выход масла в результате. Но это в свою очередь приводит к возникновению канцерогенов. Все знают, что канцерогены, вероятно, могут вызвать раковые клетки", — сказал он.

Также стоит отметить, что ранее эксперты давали советы по выбору растительного масла.

Ищите масло в темных местах. Выбирая подсолнечное масло в магазине, необходимо обратить внимание на то, в каком месте оно хранится: под воздействием любого света состав масла быстро портится, и оно теряет свои полезные свойства.

Внимательно смотрите на срок годности. Обращать внимание на срок годности продуктов нужно всегда, а в случае с подсолнечным маслом дате изготовления стоит уделять особенное внимание. Чем ближе масло к истечению срока годности, тем выше показатель его перекисного числа, который влияет на окисляемость продукта.

Обратите внимание на степень чистоты продукта. Помутневшее масло – признак испорченности рафинированного продукта, от такой покупки лучше отказаться. При этом не стоит пугаться небольшого осадка в нерафинированном масле.

Храните масло правильно. Дома уберите бутылку масла в темное прохладное место (например, в холодильник). Оптимальная температура хранения подсолнечного масла — от +5 до +20 °С.

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