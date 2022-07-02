Эксперт рассказал, что будет с организмом, если пить много воды
Эксперты рассказали, если вода выпивается в слишком большом количестве, то это может привести к опасным для здоровья последствиям.
Об этом пишет Daily Banner.
Какие последствия для здоровья
По словам доктора Майка Бола, вода, что выпивается в большом количестве, может навредить почкам.
"Лишняя вода сначала всасывается в кровоток, а затем отфильтровывается почками и выводится из организма в виде мочи. Почки обычного здорового взрослого человека могут удалять до одного литра воды в час. Если в течение нескольких часов потреблять сверх этого количества, возникнет риск водной интоксикации и других побочных эффектов", - сказал Бол.
Также эксперт перечислил признаки, указывающие на водную интоксикацию:
- Тошнота и рвота;
- Спутанность сознания;
- Забывчивость;
- Головная боль.
Медик подчеркнул, что организму, пострадавшему от избытка воды, нужна помощь. Если состояние гипонатриемии (водной интоксикации) начнет прогрессировать, его следствием могут стать очень тяжелые симптомы - галлюцинации, судороги, нарушенная речь, слабость, спазмы мышц, ухудшение работы мозга и кома.
Кроме того, Бол добавил, что риск пострадать от опасных последствий воды, что выпивается в большом количестве, особенно высок у тех, кто постоянно утоляет жажду водой в условиях физических нагрузок или экстремальной жары без дополнительной минерализации организма. К тому же возможны проблемы с психикой, из-за которых вода потребляется в чрезмерных дозах.
Добавим, что для нормального функционирования человеческого организма необходимо получать определенное количество воды. Специалисты определяют среднюю норму для человека 2,5-3,5 л воды в день, включая жидкость, поступающую из пищи.
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