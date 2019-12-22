Експерт розповів, коли курс долара різко зросте

Курс долара в Україні може зрости (Фото: РБК-Україна)

Економіст повідав українцям, яким буде курс долара у 2020 році

Курс долара в Україні стабільний і найближчим часом - до кінця 2019 року - суттєвих коливань на валютному ринку не очікується. Більше того, за словами економічного експерта Віктора Гальчинського, в найближчі дні можна очікувати ще відчутніше зміцнення гривні. Це зв'язано з традиційною передсвятковою споживчою активністю українців.

Яким буде курс долара в 2020 році

За словами експерта, у наступному році українцям потрібно орієнтуватися на курс на рівні 27 грн за долар. Власне, такий курс якраз закладений у державному бюджеті. При цьому будуть цілком допустимі коливання в діапазоні від 24 до 27 грн за долар.

"Зараз інвестиції в державних цінних паперах перевищили 105 млрд грн. Для країни це добре, натомість, залишається ризик різкого знецінення гривні, якщо велика частина інвесторів одночасно захоче вийти з українських облігацій", - розповів Гальчинський в коментарі виданню 032.ua.

Курс долара може різко підскочити

Курс долара в Україні може зрости (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Спеціаліст каже, що є фактори, які суттєво можуть вплинути на курс долара в 2020 році у негативному сенсі. Гальчинський підкреслює, що гривня буде стабільною лише у тому разі, якщо раптом не станеться певних ризикових подій - як у військово-надзвичайному, так і в економічному плані.

Експерт також додав, що зміцнення національної української валюти щодо долара і євро відбулося аж ніяк не завдяки успіху вітчизняної економіки (адже залишається інфляція та зростають ціни), а завдяки популярності українських облігацій серед світових інвесторів, які купують їх завдяки високій доходності.