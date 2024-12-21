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Експерт поділився правилом денного сну, яке знижує тиск і запобігає втомі

Скільки потрібно спати, щоб бути бадьорим (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Повноцінний сон дуже важливий для загального стану здоров'я. Лікар назвав дієве правило денного сну, яке знижує артеріальний тиск і дає відчуття бадьорості.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health Harvard.

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Артеріальний тискСновидінняЗдоров'я