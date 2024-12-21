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Эксперт поделился правилом дневного сна, которое снижает давление и предотвращает усталость

Сколько нужно спать, чтобы быть бодрым (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Полноценный сон очень важен для общего состояния здоровья. Врач назвал действенное правило дневного сна, которое снижает артериальное давление и дает ощущение бодрости.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health Harvard.

 

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Артерильное давлениеСновиденияЗдоровье