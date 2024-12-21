Эксперт поделился правилом дневного сна, которое снижает давление и предотвращает усталость

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health Harvard .

Важность дневного сна

Доктор Согол Джавагери, доцент Гарвардской медицинской школы, рассказал, что углубленный сон возникает, когда вы спите от 10 до 30 минут. К тому же не стоит спать дольше этого, когда вы хотите просто вздремнуть в обед.

Сон в течение этого периода времени может эффективно повысить уровень бдительности и концентрации. Это позволит телу и разуму отдохнуть, не входя в более глубокие стадии сна.

Как только вы входите в глубокий сон - обычно примерно через 30 минут после того, как вы заснули, вы почувствуете "инерцию сна" после пробуждения.

Инерция сна - это ощущение сонливости, которое может возникнуть, когда вы просыпаетесь. Когда вы испытываете временную дезориентацию, может потребоваться от 30 до 60 минут, чтобы прийти в себя от инерции сна.

Многие не знают, но дремота днем имеет много преимуществ, таких как улучшение настроения, избежание чувства усталости и повышение бдительности.

Другие исследования показали, что дремота днем может помочь снизить артериальное давление и улучшить здоровье сердца.

Исследователи обнаружили, что пилоты, которые спали 20-30 минут в обед, были на 50% более бдительными и на 30% более опытными в своей работе, чем пилоты, которые не спали.

Сколько должен длиться сон в обед

Попробуйте спать в обед от 10 до 30 минут. Поскольку ученые выяснили, что взрослые, которые дремали дольше 30 минут, чаще испытывали повышение артериального давления и уровня сахара в крови.

Эксперты говорят, что стоит спать примерно с 13:00 до 15:00, поскольку именно тогда тело испытывает естественный спад энергии. Вы также должны избегать дремать позже днем. Причиной этого является то, что это может мешать ночному сну.

Как быстро заснуть

Найдите тихое, темное и комфортное место, где вам никто не будет мешать. Если вы находитесь в ярком или шумном месте, подумайте об использовании маски для глаз.