Експерт поділився "чорним списком" продуктів, які шкодять печінці

Здоров'я печінки залежить від багатьох факторів. Звичайно, найбільше їй шкодить зловживання алкоголем, але деякі звичні продукти із щоденного раціону також згубно впливають на функції цього органу.

Про те, як зберегти здоров'я печінки, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Юрія Попка в Instagram .

Які продукти шкодять печінці

Експерт поділився списком продуктів, які шкодять печінці. За його словами туди входять наступні категорії харчів:

цукор та цукровмісні продукти , а також фруктоза, яка присутня у цукрі, меді і фруктах, ягодах і навіть трошки у овочах

, а також фруктоза, яка присутня у цукрі, меді і фруктах, ягодах і навіть трошки у овочах рафіновані продукти - все солодке, білий хліб, шліфований рис, борошно, паста, смажена їжа, яка містить у собі велику кількість канцерогенів та продукти глікації

- все солодке, білий хліб, шліфований рис, борошно, паста, смажена їжа, яка містить у собі велику кількість канцерогенів та продукти глікації алкоголь та м'ясні перероблені продукти з великою кількістю насичених жирів (ковбаси, сосиски, червоне м'ясо, вирощене промисловим способом, а саме - свинина і яловичина)

Як зберегти здоров'я печінки

"Варто стежити за рівнем білка у вашому організмі, для того, щоб допомогти своїй печінці. Білки, як рослинного, так і тваринного походження, багаті на амінокислоти, які впливають на синтез холестерину і на утворення жовчних кислот. Білку багато у рибі і яйцях", - пояснює Попко.

Він додає, що норма білка - 0, 8 г на 1 кг тіла для пересічних людей і 1,5 г - для тих, хто займається спортом.

"Для того, щоб ваша печінка справно працювала, у вашому раціоні має бути достатня кількість овочів та зелені. Це джерело вітамінів і мінералів. А також має бути клітковина - 25-30 г на добу. Клітковина допомагає виводити з організму білірубін, холестерин і зайві жовчні кислоти", - каже експерт.

Попко радить робити акцент на зелені овочі, особливо хрестоцвітні та капустяні. Капуста підвищує рівень детоксикаційних ферментів у печінці. Найкраще її їсти свіжою, але квашена чи варена - також чудовий варіант.

"Для печінки також корисні овочі та зелень, що володіють гіркотою - цибуля, рукола, розторопша, кульбаба і лопух. Ці трави можете додавати в їжу, або споживати у вигляді чаю. Цих простих правил буде достатньо, щоб підтримувати здоров'я вашої печінки", - пояснює експерт.