Эксперт поделился "черным списком" продуктов, которые вредят печени

Здоровье печени зависит от многих факторов. Конечно, больше всего ей вредит злоупотребление алкоголем, но некоторые привычные продукты из ежедневного рациона также губительно влияют на функции этого органа.

О том, как сохранить здоровье печени, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Юрия Попко в Instagram .

Какие продукты вредят печени

Эксперт поделился списком продуктов, которые вредят печени. По его словам, к ним относятся следующие категории:

сахар и сахаросодержащие продукты , а также фруктоза, которая присутствует в сахаре, меде и фруктах, ягодах и даже немного в овощах

, а также фруктоза, которая присутствует в сахаре, меде и фруктах, ягодах и даже немного в овощах рафинированные продукты - все сладкое, белый хлеб, шлифованный рис, мука, паста, жареная пища, содержащая большое количество канцерогенов и продукты гликации

- все сладкое, белый хлеб, шлифованный рис, мука, паста, жареная пища, содержащая большое количество канцерогенов и продукты гликации алкоголь и мясные переработанные продукты с большим количеством насыщенных жиров (колбасы, сосиски, красное мясо, выращенное промышленным способом, а именно - свинина и говядина)

Как сохранить здоровье печени

"Следует следить за уровнем белка в вашем организме, для того, чтобы помочь своей печени. Белки, как растительного, так и животного происхождения, богаты аминокислотами, которые влияют на синтез холестерина и на образование желчных кислот. Белка много в рыбе и яйцах", - объясняет Попко.

Он добавляет, что норма белка - 0,8 г на 1 кг тела для обычных людей и 1,5 г - для тех, кто занимается спортом.

"Для того чтобы ваша печень исправно работала, в вашем рационе должно быть достаточное количество овощей и зелени. Это источник витаминов и минералов. А также должна быть клетчатка - 25-30 г в сутки. Клетчатка помогает выводить из организма билирубин, холестерин и лишние желчные кислоты", - говорит эксперт.

Попко советует делать акцент на зеленых овощах, особенно крестоцветных и капустных. Капуста увеличивает уровень детоксикационных ферментов в печени. Лучше всего ее есть свежей, но квашеная или вареная - тоже отличный вариант.

"Для печени также полезны овощи и зелень, обладающие горечью - лук, руккола, расторопша, одуванчик и лопух. Эти травы можете добавлять в пищу или употреблять в виде чая. Этих простых правил будет достаточно, чтобы поддерживать здоровье вашей печени", - объясняет эксперт.