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Эксперт поделился "черным списком" продуктов, которые вредят печени

Среда 08 ноября 2023 07:03
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Эксперт поделился "черным списком" продуктов, которые вредят печени Каких продуктов нужно избегать в рационе, потому что они вредят печени (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Юрий Попко

Здоровье печени зависит от многих факторов. Конечно, больше всего ей вредит злоупотребление алкоголем, но некоторые привычные продукты из ежедневного рациона также губительно влияют на функции этого органа.

О том, как сохранить здоровье печени, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Юрия Попко в Instagram.

Какие продукты вредят печени

Эксперт поделился списком продуктов, которые вредят печени. По его словам, к ним относятся следующие категории:

  • сахар и сахаросодержащие продукты, а также фруктоза, которая присутствует в сахаре, меде и фруктах, ягодах и даже немного в овощах
  • рафинированные продукты - все сладкое, белый хлеб, шлифованный рис, мука, паста, жареная пища, содержащая большое количество канцерогенов и продукты гликации
  • алкоголь и мясные переработанные продукты с большим количеством насыщенных жиров (колбасы, сосиски, красное мясо, выращенное промышленным способом, а именно - свинина и говядина)

Как сохранить здоровье печени

"Следует следить за уровнем белка в вашем организме, для того, чтобы помочь своей печени. Белки, как растительного, так и животного происхождения, богаты аминокислотами, которые влияют на синтез холестерина и на образование желчных кислот. Белка много в рыбе и яйцах", - объясняет Попко.

Он добавляет, что норма белка - 0,8 г на 1 кг тела для обычных людей и 1,5 г - для тех, кто занимается спортом.

"Для того чтобы ваша печень исправно работала, в вашем рационе должно быть достаточное количество овощей и зелени. Это источник витаминов и минералов. А также должна быть клетчатка - 25-30 г в сутки. Клетчатка помогает выводить из организма билирубин, холестерин и лишние желчные кислоты", - говорит эксперт.

Попко советует делать акцент на зеленых овощах, особенно крестоцветных и капустных. Капуста увеличивает уровень детоксикационных ферментов в печени. Лучше всего ее есть свежей, но квашеная или вареная - тоже отличный вариант.

"Для печени также полезны овощи и зелень, обладающие горечью - лук, руккола, расторопша, одуванчик и лопух. Эти травы можете добавлять в пищу или употреблять в виде чая. Этих простых правил будет достаточно, чтобы поддерживать здоровье вашей печени", - объясняет эксперт.

Раньше мы писали о том, какие продукты укрепляют сосуды.

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