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Эксперт оценил пиар-кампанию Загида Краснова в Днепре

Днепр, Понедельник 09 ноября 2020 20:45
Эксперт оценил пиар-кампанию Загида Краснова в Днепре
Фото: реклама Загида Краснова (facebook.com)
Автор: Styler

По словам эксперта, реклама Загида Краснова закрывает вид на памятники архитектуры

Рекламные конструкции в Днепре, принадлежащие кандидату на пост мэра города Загиду Краснову, можно отличить невооруженным глазом, поскольку они часто установлены с нарушением строительных норм, близко к перекресткам, загораживая обзор для водителей, что непосредственно угрожает безопасности горожан.

Такое мнение высказал главный художник Днепра Сергей Белый, который занимается разработкой дизайн-кода города, сообщает "Горсовет".

По его словам, реклама Загида Краснова закрывает вид на памятники архитектуры – люди не видят город, а только бесконечные рекламные конструкции Габибулаева (настоящее имя кандидата - Загидин Габибулаев), которые при этом часто обваливаются и создают аварийные ситуации.

В то время как другие рекламные операторы пытаются это улучшить и привести конструкции в соответствие нормам, в том же АНД-районе борды Краснова являются видимым примером разрухи и равнодушия к городу, отмечает эксперт.

Он также обращает внимание, что добралась "Громадська сила" и до навигационных табличек с номерами домов и названиями улиц. Загид Краснов решил разместить на дома свои таблички – естественно – с логотипом "Громадської сили", который пестрит и на установленных им за городские деньги урнах и лавочках.

На навигационных табличка размещены логотипы "Громадської сили"

При этом логотип партии Краснова заметен гораздо лучше, чем название улицы. Соответственно, для жителей такие таблички абсолютно бесполезны, они нужны только Загиду Краснову для рекламы своей политической силы.

Для жителей такие таблички абсолютно бесполезны

Сергей Белый рассказал об истории с бордами и табличками в АНД-районе.

"Есть городская среда, которая должна быть правильной, гармоничной и удобной для всех жителей. Размещать свою рекламу на навигации – недопустимо. Та же история с лавочками, урнами с логотипами "Громадськой силы" и лежачими полицейскими, которые Краснов устанавливает скорее, чтобы понравиться жителям, чем комплексно решить реальную проблему горожан", – рассказал Сергей Белый.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия подтвердила, что второй тур местных выборов уже назначен в 15 украинских городах.

Таким образом, выборы 15 ноября пройдут в Одессе, Сумах, Луцке, Краматорске и Камянце-Подольском. В Славянске, Днепре, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове и Ровно голосование будет 22 ноября.

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Новости Украины Персоны ДнепррекламавыборыЗагид Краснов

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