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Експерт назвала сувеніри, які завжди треба купувати у відпустці

Вівторок 23 квітня 2024 12:25
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Експерт назвала сувеніри, які завжди треба купувати у відпустці Які корисні сувеніри купувати у відпустці (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час відпочинку на морі усі часто купують сувеніри рідним. Однак, такі покупки можуть здатися марними, адже ви можете купити безкорисливу річ. Експерт з подорожей назвала дві речі, які завжди купує у відпустці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Sun.

Які сувеніри купувати

Американського історика і телеведучу Беттані Хьюз вважають експерта з подорожі. Все тому, що вона постійно подорожує світом.

Завдяки тому, що вона провела стільки часу в подорожах, вона дечого навчилася і поділилася своїми найкращими порадами.

За її словами, найкраще на подарунок завжди купувати шарф і баночку меду.

"Я завжди маю повну валізу шарфів", - додала Беттані Хьюз.

Експерт назвала сувеніри, які завжди треба купувати у відпустці

56-річна Беттані Хьюз (фото: thesun.co.uk)

Телеведуча зазначила, що шарфом можна витирати піт, він допоможе зігрітися та навіть спрацювати як джгут, якщо ви потрапите в біду.

За ці роки вона зібрала цілу колекцію шарфів з базарів в Індії та Стамбулу.

Що стосується меду, вона каже, що у неї на кухні є "археологічна колекція" горщиків, які стоять на стіні.

Її колекція настільки велика, що вона ніколи не спробує свої запаси за все своє життя. Вона привозить мед з кожного місця, де вона була.

Що важливо знати

Пані Хьюз також порадила ніколи не забувати, що ви гість у чужій країні, і вам потрібно поважати їхніх жителів.

Під час зйомки, навіть якщо це буде лише ваш мобільний телефон, переконайтеся, що це можна там робити. Не обов’язково це повинний бути законний дозвіл. Це може бути "підтримка" людей, з якими ви перебуваєте.

"Встановіть зоровий контакт, знайдіть друзів. Завжди питайте: "Я можу сфотографувати?" - додала вона.

Іншим прийомом, який вона порекомендувала, було спакувати дві валізи, навіть якщо вам доведеться заплатити зайве в аеропорту.

Пані Хьюз каже, що наповнювати їх потрібно ідентичними речами на той випадок, якщо щось загубиться.

Раніше ми повідомляли, як категорично не можна сидіти в аеропорту.

Також стюардеса називала головні ознаки, що з літаком під час польоту щось не так.

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