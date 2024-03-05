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Це небезпечно для життя: у мережі показали, як не можна сидіти в літаку (фото)

Вівторок 05 березня 2024 14:21
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Це небезпечно для життя: у мережі показали, як не можна сидіти в літаку (фото) Яка поза для сидіння в літаку небезпечна для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Незважаючи на те, що смертельні авіакатастрофи трапляються досить рідко, кожна з них привертає підвищену увагу. Важливо дотримуватись порад стюардес та не нехтувати правилами безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Sun.

Якої пози уникати

В інтернеті поширюються дивні ідеї, де пасажири показують нові способи комфортного розміщення у кріслі.

Стюардеси розповіли, що крісла економ-класу можуть бути тісними, особливо під час довгострокових рейсів, тому люди захочуть зробити все можливе, щоб зробити подорож комфортнішим.

Однак, не все, що ви бачите в інтернеті дуже гарна ідея. Все тому, що такі "поради" можуть бути небезпечними.

Зокрема, пасажири можуть класти ноги на стільці та пристібати їх ременями безпеки. Така поза може бути небезпечною для життя.

Це небезпечно для життя: у мережі показали, як не можна сидіти в літаку (фото)Небезпечна поза пасажирів в літаку (фото: thesun.co.uk)

Головна проблема полягала в тому, що, якщо виникне серйозна ситуація на борту, то ви не зможене швидко реагувати.

Якщо вам потрібно буде швидко евакуюватися, ви повинні бути в змозі встати і вийти з літака якомога швидше.

Ваші ноги повинні бути витягнуті, щоб підтримувати кровообіг.

Що не можна робити в літаку

Попросити когось помінятися місцями

Часто люди просять інших помінятись з ними місцями. Однак, просити когось залишити місце, яке вони забронювали на рейсі, і помінятися місцями - це нетактовно.

Використання обох підлокітників

Попутники, які використовують обидва підлокітники, також порушують етикет. Це досить негарно, адже інші пасажири тоді не можуть ними скористатись.

Відкидання сидіння

Через вузькі розміри сидінь, особливо в економ-класі, відкидання сидіння стало суперечливою темою. Експерти з етикету радять запитати людину позаду вас, чи можна відкинутися, перш ніж це зробити.

Раніше ми повідомляли, в якому класі літака сидять найскандальніші пасажири.

Також ми писали, чому не варто купувати квитки на вечірні рейси.

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