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Експерт назвала найчастіші помилки жінок у сексі

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Субота 23 жовтня 2021 22:28
Експерт назвала найчастіші помилки жінок у сексі Фото: експерт розповіла про найчастіші помилки в інтимних стосунках (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Психолог-сексолог Юлія Дамочкіна розповіла про найчастіші помилки, які жінки допускають в сексі. Серед таких: думати, старатися, боятися. Як можна зіпсувати цей приємний процес - читайте нижче в матеріалі Styler.

Про це експерт розповіла на своїй Instagram-сторінці.

Думати

Така помилка є частою причиною відсутності оргазму. Щоб отримати задоволення, постарайтеся відключити голову.

"Залипаючи в голові, прокручуючи в думках минулий день і невирішені питання, жінка відокремлена від свого тіла і відчуттів. Тому що за мислення і почуття відповідають різні ділянки мозку", - говорить експерт.

Боятися оцінки і засудження

Замість того, щоб кайфонути від процесу, дами часто починають прокручувати в голові щось на зразок: "Чи красиво я виглядаю в такій позі? Чи не бачить він мій целюліт? О, боже, я не добрила гомілку! Як я там пахну? Що він про мене подумає?"

Такі страхи затискають, викликаючи напругу. І ваш партнер це звичайно відчує.

Зайве старатися. Особливо характерно на старті стосунків

"Так, нам всім хочеться дивувати і захоплювати партнера, але коли секс перетворюється на спроби отримати п'ятірку, то обом складно розслабитися. Якщо, звичайно, це не гра "учитель і студентка", - впевнена психолог і радить розслабитися і отримувати задоволення.

Фокусуватися тільки на партнері

Таку помилку можна назвати "Лежи, я сама все зроблю".

Це прийнятно іноді, коли жінка хоче пограти в альфа-самку. Але зловживати не варто, щоб це не стало шаблоном ваших сексуальних відносин. Якщо жінка буде тільки дарувати задоволення, а не отримувати його, то кінець кінцем буде наростати незадоволеність, що може зіпсувати ваші взаємини.

Перекладання відповідальності за оргазм на партнера

"Ось я зараз ляжу, а він нехай зробить мені щастя. Я ж у нього не перша, напевно все знає і вміє". А він і так старається, і сяк... А жінка лежить і злиться: по-перше, робить не так, а по - друге не те", - додала експерт.

Раніше психолог також розповіла, як розпізнати абь'юзера в стосунках.

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