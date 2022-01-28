Эксперт назвала самую полезную капусту, которую нужно есть всем

Зимой организм человека нуждается во многих витаминах и минералах. А, как известно, одним из самых полезных овощей является капуста. Поэтому эксперты рекомендуют есть именно квашеную белокочанную капусту.
О пользе зеленой капусты кале рассказала эксперт по правильному питанию Лана Форе.
По ее словам, в зеленой капусте много калия, который регулирует баланс жидкости в организме и предотвращает нарушения сердечной деятельности.
Он также богат антиоксидантами и содержит два важных флавоноида, а именно кемпферол и кверцетин. Они полезны тем, что обладают противовоспалительным и антимикробным действием.
Овощ содержит витамины С и Е, которые укрепляют иммунную систему и защищают клетки от свободных радикалов, а также важен для нормального свертывания крови витамин К.
Эксперт рассказала, что из нее можно делать салаты, тушить, запекать в духовке с другими овощами и делать вкусные смузи.
Кроме того, перед приготовлением ее нужно тщательно промыть в холодной воде, чтобы удалить с нее остатки земли.
Далее срежьте листья с толстых веток и нарежьте их тонкими полосками и бланшируйте.
Важно, что этот сорт капусты можно заморозить.
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