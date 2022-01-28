Експерт назвала найкориснішу капусту, яку потрібно їсти всім

Взимку організм людини потребує багато вітамінів та мінералів. А, як відомо, одним із найкорисніших овочів є капуста. Тому експерти рекомендують їсти саме квашену білокачанну капусту.
Про користь зеленої капусти калі розповіла експерт з правильного харчування Лана Форе.
За її словами, у зеленій капусті багато калію, який регулює баланс рідини в організмі та запобігає порушенням серцевої діяльності.
Також вона багата на антиоксиданти та містить два важливі флавоноїди, а саме кемпферол та кверцетин. Вони корисні тим, що мають протизапальну та антимікробну дію.
Овоч містить вітаміни С та Е, які зміцнюють імунну систему та захищають клітини від вільних радикалів, а також важливий для нормального згортання крові вітамін К.
Експерт розповіла, що з неї можна робити салати, тушкувати, запікати в духовці з іншими овочами та робити смачні смузі.
Окрім того, перед приготуванням її потрібно ретельно промити в холодній воді, щоб видалити з неї залишки землі.
Далі зріжте листя з товстих гілок та наріжте їх тонкими смужками та бланшируйте.
Важливо, що цей сорт капусти можна заморозити.
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