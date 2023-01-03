Експерт назвала основні мінуси соняшникової олії та чим її краще замінити

Мінуси соняшникової олії

Не найкраще для смаження

Експерт каже, що в соняшниковій олії переважно жири Омега-6, які при нагріванні виділяють шкідливі канцерогенні елементи.

Тому якщо все-таки смажити на соняшниковій олії, то краще обирати рафіновану. Все тому, що вона має вищу температуру димлення.

Також не варто смажити на кукурудзяній, пальмовій та соєвій оліях, адже вони теж мають багато Омега-6.

Оливкова олія найкраще підходить для смаження, адже має переважно Омега-9, тому не виділяє канцерогенів під час нагрівання. Так само підходить кокосова та олія авокадо.

Не має бути основою в раціоні

Причиною є велика кількість Омега-6. Крім канцерогенності під час нагріву, Омега-6 діє щей так, що в організмі не утворюються гормоноподібні сполуки, які викликають спазми та запалення.

Однак, зняти ці спазми можуть інші сполуки, які утворюються з Омега-3.

Фахівець каже, що важливо, щоб співвідношення між Омега-3 і Омега-6 було 1:1.

Дослідження вказують на те, що людина вживає більше Омега-6, тому в організмі виникають запалення.

Щоб в організмі було достатньо Омега-3, потрібно їсти жирну рибу, риб'ячий жир та волоські горіхи. За основу потрібно обирати кокосову, оливкову та олію авокадо.