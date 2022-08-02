Эксперт назвал продукты, которые подорожают до конца года: цены взлетят еще на 10-15%

По словам эксперта, цены на хлеб, молоко и мясо до конца 2022 года будут расти. А вот сезонные овощи и фрукты будут опускаться в цене.

"Все, что сезонное, будет дешеветь. Однозначно овощи будут дешеветь по сравнении с прошлым месяцем. Также удешевление будет, наверное, и в первой декаде сентября", - подчеркнул Пендзин.

После открытия украинских портов, по мнению эксперта, могут вырасти цены на популярные продукты питания.

"В целом, как только откроются порты и поедет зерно, мы увидим небольшой рост цен на зерно внутри страны, то есть - это объективный процесс, который обусловит небольшой рост цен на хлеб, молоко и мясо", - считает Олег Пендзин.

По прогнозу эксперта, в целом до конца этого года стоит ожидать повышения цен на продукты питания в среднем еще на 10-15%.

А вот руководитель ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко объяснил, что цены на мясную продукцию напрямую связаны с ценами на зерновые - а это корм для животных. Зерновые сейчас немного упали в цене и по логике, цены на мясо должны были упасть.

Однако свинина по сравнению с довоенным временем выросла в цене на 50%. И свинина является тем видом мяса, который формирует цены на остальные виды мяса.

По словам Бабенко, сейчас ситуация сложилась неблагоприятная для потребителей, так как появился дефицит сырья - из-за дефицита свиней. И именно это привело к росту цен.

Дефицит в третьем квартале составил уже 30-40%, а концу года прогнозируется дефицит до 50%. А при повышенном спросе, падении предложений и девальвации гривны стоит ожидать повышения цен на свинину и сало.

До войны килограмм мяса стоил около 100 гривен, сейчас ценники выросли уже до 150 гривен, и к концу года цена может еще вырасти.

Также эксперты отметили, что цены на помидоры, томатную пасту и сок снижаться не будут, так как основная продукция шла из южных областей страны. Но дефицита ожидать не стоит - часть этой продукции будет заменяться импортом.