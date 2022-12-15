Експерт з харчування пояснив, чи корисні насправді квашені овочі

Квашені овочі - це ферментовані продукти, які, до того ж добре зберігаються.

Про те, чи корисні такі овочі для організму, пояснив тренер та експерт із харчування Віктор Мандзяк на своїй Facebook-сторінці.

Наскільки корисні квашені овочі?

Мандзяк розповів, що нещодавно вчений Piotr Kiczorowski з колегами порівнювали поживну цінність свіжих та ферментованих овочів. У дослідженні вивчали огірки, броколі, моркву, червоний буряк та червоний перець.

Як виявилося, кількість клітковини в ферментованих овочах знизилася, але не набагато.

Ось дані по клітковині - свіжа броколі - 3,67 г/100г; ферментована - 2,94 г.

Свіжий буряк – 3,16 г/100г; ферментований - 2,57 г.

Щодо калорійності ферментованих овочів, то вона суттєво не змінилася

Найбільше у калорійності змінилися огірки. У свіжому огірку – 8 ккал/100г; у квашеному – 11 ккал.

Кількість мінералів трохи знизилася, зазначив експерт.

"Але там теж смішна різниця. Річ у тому, що бактеріям теж потрібні мінерали, а ще під час ферментації деякі мінерали-авантюристи вилазять із овочів у розсіл", - іронізує Мандзяк.

З вітамінами ситуація стала цікавішою.

Аскорбінова кислота у квашених овочах знизилася суттєво, в огірках та буряках у два рази. Що не дивно, вітамін С – украй нестабільна штука. А ось вітамін А у квашених огірках та червоному перці навіть підвищився.

Віктор зазначив, що процес ферментації знижує кількість антинутрієнтів у рослинах, що покращує засвоюваність корисних речовин. А ще знижує кількість важких металів.

Не слід забувати, що у квашених овочах багато солі, тому вживайте їх помірно.

Висновки про квашені овочі

Загалом ферментовані овочі містять дещо меншу кількість клітковини, вітамінів та мінералів, ніж свіжі. Але різниця не така істотна, щоб відмовляти собі в цих продуктах.

Пам'ятайте, що харчування має бути різноманітним, тому вживайте овочі, які приготовані по-різному. Це можуть бути свіжі, тушковані та квашені.