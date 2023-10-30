Експерт з дорогоцінних каменів проаналізував робоче місце Зеленського та розповів цікаві деталі

До президента України прикуто багато уваги, політичні експерти обговорюють його рішення, стилісти його стиль. А експерти з дорогоцінних каменей обговорюють його робоче місце.

Про те, що цікавого у кабінеті Володимира Зеленського помітив Руї Галопім де Карвальо, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram експерта з дорогоцінних каменів.

Цікаві деталі з робочого кабінету Володимира Зеленського

У кабінеті президента можна одразу звернути увагу на малахітові аксесуари, що знаходяться на його робочому столі. Це набір з лампи, годинника, попільнички, підставки для ручок та інших речей. Варто зазначити, що малахіт був на столі всіх президентів України.

"Наступного разу, коли ви побачите президента Зеленського за його столом, подивіться на невеликі об’єкти мистецтва. Малахіт - це зелений гідратований карбонат міді з ботріоїдальним або сталактитним типом. Він широко використовувався у східноєвропейському декоративному мистецтві. Наприклад, меблі, предмети мистецтва, вази, інтер’єрне оздоблення, добре представлений у нині відомому кабінеті Володимира Зеленського з використанням матеріалу з історичних родовищ Уральських гір, які були продуктивними з кінця 1700-х років", - розповідає Руї.

Малахітовий декор у кабінеті Зеленського (фото: instagram.com/portugalgemas)

Особливості Малахіту

Малахіт - ще один недооцінений камінь і заведено вважати, що він доступний лише людям з великими можливостями та з певним статусом. Ще й за офіційною класифікацією він вважається "коштовним-напівкоштовнии-виробничии".

Він входить до групи каменів, які називають виробничими. Ними прикрашають інтерʼєр чи оздоблюють предмети декору. Це дорогий камінь, який дійсно вартує уваги.

Руї зазначає, що українські родовища малахіту є біля річки Чорний Черемош в Івано-Франківській області та в Криму, а ось президентське оздоблення кабінету своїм кольором нагадує про те, що воно родом з Уралу.

Малахітові елементи декору, які Руї помітив у кабінеті Зеленського (фото: instagram.com/portugalgemas)

Малахіт називають декоративним каменем, але прикраси з ним не менш чудові, ніж предмети декору. Як з матеріалом з ним відносно легко працювати - завдяки твердості 3,5 - 4 з 10 за шкалою Мооса.

Насичений зелений колір цей камінь отримав від міді. Малахіт на 72% складається з оксиду міді, і інші 8% - вода. Тому і застаріла хімічна назва мінералу - мідь зелена вуглекисла.

Хто такий Руї Галопім де Карвальо

Руї є міжнародним лектором і експертом з дорогоцінних каменів. Він подорожує світом та цифровою екосистемою, виступаючи з доповідями та розважаючи публічну та приватну аудиторію історіями про різні аспекти дорогоцінного каміння, гемології, історії дорогоцінних каменів, розкоші та ювелірних виробів.

Також Галопім де Корвальо - цифровий творець, облікові записи Руї в соціальних мережах дуже популярні серед шанувальників дорогоцінного каміння та ювелірних прикрас і мають тисячі активних підписників по всьому світу.

Кабінет Володимира Зеленського з елементами декору (фото: facebook.com/zelenskiy.official)