Эксперт по драгоценным камням проанализировал рабочее место Зеленского и рассказал интересные детали

К президенту Украины приковано много внимания, политические эксперты обсуждают его решения, стилисты его стиль. А эксперты по драгоценным камням обсуждают его рабочее место.

О том, что интересного в кабинете Владимира Зеленского заметил Руи Галопим де Карвальо, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram эксперта по драгоценным камням.

Интересные детали из рабочего кабинета Владимира Зеленского

В кабинете президента можно сразу обратить внимание на находящиеся на его рабочем столе малахитовые аксессуары. Это набор из лампы, часов, пепельниц, подставок для ручек и других вещей. Следует отметить, что малахит был на столе всех президентов Украины.

"В следующий раз, когда вы увидите президента Зеленского за его столом, посмотрите на небольшие объекты искусства. Малахит - это зеленый гидратированный карбонат меди с ботриоидальным или сталактитным типом. Он широко использовался в восточноевропейском декоративном искусстве. Например, мебель, предметы искусства, вазы, интерьерная отделка, хорошо представленная в ныне известном кабинете Владимира Зеленского с использованием материала из исторических месторождений Уральских гор, которые были продуктивными с конца 1700-х годов", - рассказывает Руи.

Малахитовый декор в кабинете Зеленского (фото: instagram.com/portugalgemas)

Особенности Малахита

Малахит - еще один недооцененный камень и считается, что он доступен только людям с большими возможностями и с определенным статусом. Еще и по официальной классификации он считается "драгоценно-производственным".

Он входит в группу камней, называемых производственными. Ими украшают интерьер или украшают предметы декора. Это дорогой камень, который действительно стоит внимания.

Руи отмечает, что украинские месторождения малахита есть у реки Черный Черемош в Ивано-Франковской области и в Крыму, а вот президентская отделка кабинета своим цветом напоминает о том, что она родом из Урала.

Малахитовые элементы декора, которые Руи увидел в кабинете Зеленского (фото: instagram.com/portugalgemas)

Малахит называют декоративным камнем, но украшения с ним не менее восхитительны, чем предметы декора. Как с материалом с ним относительно легко работать - благодаря твердости 3,5 - 4 из 10 по шкале Мооса.

Насыщенный зелёный цвет этот камень получил от меди. Малахит на 72% состоит из оксида меди, и остальные 8% - вода. Поэтому и устаревшее химическое название минерала - медь зеленая углекислая.

Кто такой Руи Галопим де Карвальо

Руи является международным лектором и экспертом по драгоценным камням. Он путешествует по миру и цифровой экосистеме, выступая с докладами и развлекая публичную и частную аудиторию историями о различных аспектах драгоценных камней, геммологии, истории драгоценных камней, роскоши и ювелирных изделий.

Также Галопим де Корвальо - цифровой создатель, аккаунты Руи в социальных сетях очень популярны среди поклонников драгоценных камней и ювелирных украшений и имеют тысячи активных подписчиков по всему миру.

Кабинет Владимира Зеленского с элементами декора (фото: facebook.com/zelenskiy.official)