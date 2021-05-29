Экс-жена Андре Тана рассказала, как дизайнер обеспечивает дочь: было страшно

По словам Харечко, Тан оплачивал только образование их общей дочери Софии и продолжает это делать. Также модельер полностью платит за садик и учителей ребенка.

Кроме того, она заявила, что дизайнер оставил семью в самый сложный период - когда основанный женщиной бренд Home Wings почти не давал прибыли.

"Год назад я осталась одна с четырехлетним ребенком и годовалым бизнесом, который выходил в ноль. В жесткий карантин. В момент, когда казалось, что мир парализовало. Сказать, что мне было страшно, - не сказать ничего", - отметила Харечко.

Как добавила она, впоследствии ей пришлось серьезно взяться за свой бизнес и в итоге у нее все получилось - продажи в ее бренди увеличились вдвое.

Фото: Алина Харечко поблагодарила за прожитые годы вместе (скриншот/alina.kharechko)

Как известно, Андре Тан и Алина Харечко поженились в 2012 году тайно на Мальдивах. В 2016 году у пары родилась дочь София.

Фото: Андре Тан и его экс-супруга Алина Харченко (instagram.com/andre_tan_official)