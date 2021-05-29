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Екс-дружина Андре Тана розповіла, як дизайнер забезпечує доньку: було страшно

Автор: Styler

Дружина українського дизайнера Андре Тана Аліна Харечко, з якою стиліст розлучився після дев'яти років шлюбу, розповіла, як колишній чоловік забезпечує їхню доньку.

Про це уже колишня дружина дизайнера написала на своїй сторінці в Instagram.

За словами Харечко, Тан оплачував тільки освіту їхньої спільної доньки Софії й продовжує це робити. Також модельєр повністю платить за садочок і вчителів дитини.

Окрім того, вона заявила, що дизайнер залишив сім'ю у найскладніший період - коли заснований жінкою бренд Home Wings майже не давав прибутку.

"Рік тому я залишилася одна з чотирирічною дитиною й однорічним бізнесом, який виходив у нуль. У жорсткий карантин. У момент, коли здавалося, що світ паралізувало. Сказати, що мені було страшно, - не сказати нічого", - зазначила Харечко.

Як додала вона, згодом їй довелось серйозно взятися за свій бізнес і в підсумку у неї все вийшло - продажі в її бренді збільшилися вдвічі.

Фото: Аліна Харечко подякувала за прожиті роки разом (скриншот/alina.kharechko)

Відомо, що Андре Тан та Аліна Харечко одружилися у 2012 році таємно на Мальдівах. У 2016 році у пари народилася донька Софія.

Фото: Андре Тан і його екс-дружина Аліна Харченко (instagram.com/andre_tan_official)

Нагадаємо, що раніше Харечко розкрила деталі розлучення з чоловіком-дизайнером.

Також ми публікували історію кохання Андре Тана і його колишньої коханої.

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