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Экс-жена Андре Тана рассказала, как дизайнер обеспечивает дочь: было страшно

Новина українською →
Киев, Суббота 29 мая 2021 09:12
Экс-жена Андре Тана рассказала, как дизайнер обеспечивает дочь: было страшно Фото: как Андре Тан обеспечивает дочь (instagram/alina_kharechko)
Автор: Styler

Жена украинского дизайнера Андре Тана Алина Харечко, с которой стилист развелся после девяти лет брака, рассказала, как бывший муж обеспечивает их дочь.

Об этом уже бывшая жена дизайнера написала на своей странице в Instagram.

По словам Харечко, Тан оплачивал только образование их общей дочери Софии и продолжает это делать. Также модельер полностью платит за садик и учителей ребенка.

Кроме того, она заявила, что дизайнер оставил семью в самый сложный период - когда основанный женщиной бренд Home Wings почти не давал прибыли.

"Год назад я осталась одна с четырехлетним ребенком и годовалым бизнесом, который выходил в ноль. В жесткий карантин. В момент, когда казалось, что мир парализовало. Сказать, что мне было страшно, - не сказать ничего", - отметила Харечко.

Как добавила она, впоследствии ей пришлось серьезно взяться за свой бизнес и в итоге у нее все получилось - продажи в ее бренди увеличились вдвое.

Экс-жена Андре Тана рассказала, как дизайнер обеспечивает дочь: было страшно

Фото: Алина Харечко поблагодарила за прожитые годы вместе (скриншот/alina.kharechko)

Как известно, Андре Тан и Алина Харечко поженились в 2012 году тайно на Мальдивах. В 2016 году у пары родилась дочь София.

Экс-жена Андре Тана рассказала, как дизайнер обеспечивает дочь: было страшно

Экс-жена Андре Тана рассказала, как дизайнер обеспечивает дочь: было страшно

Фото: Андре Тан и его экс-супруга Алина Харченко (instagram.com/andre_tan_official)

Напомним, что ранее Харечко раскрыла детали развода с мужчиной-дизайнером.

Также мы публиковали историю любви Андре Тана и его бывшей возлюбленной.

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