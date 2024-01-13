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Ексчоловік Трінчер зізнався, чи розлучилися вони офіційно

Анна Трінчер з Олександром Волошиним (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер, бізнесмен Олександр Волошин, зізнався, чи розлучилися вони офіційно.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогера.

Деталі

Фоловери поцікавилися у бізнесмена, чи розірвали вони з виконавицею офіційно шлюб.

За словами Волошина, їх з Трінчер розлучали через електронний сервіс, однак він не до кінця впевнений, що процес завершений.

Волошин відповів, чи розлучився офіційно з Трінчер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

"Ми розлучалися через електронний сервіс (не пам’ятаю назви). Тому точно сказати не можу, але напевно вже офіційно", - повідомив блогер.

Також фоловери запитали в Олександра, чи готовий він вже до нових стосунків.

"Відчуваю, що не готовий", - відповів він.

Волошин поспілкувався з підписниками (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Нагадаємо, 28 листопада Трінчер і Волошин випустили спільне інтерв'ю, в якому офіційно оголосили про свій розрив через 14 місяців після весілля.

Як зізналася артистка, ініціатором розлучення став її чоловік, який не приховує, що перегорів у цих стосунках.

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розлученняАнна Тринчерзвезды шоу-бизнеса