Экс-жена Павлика показала на видео последние дни сына: я им горжусь

Бывшая жена Виктора Павлика показала видео из палаты хосписа, где последние дни провел их 21-летний сын Павел. Парень держался до последнего, был весел и смеялся.

Умирающего парня поддерживала мама Лариса Созаева, и его друзья. На кадрах, сделанных в последние дни жизни Павла, видно, что все посетители пытаются поднять ему настроение музыкой и танцами.

"Это хоспис. Я была там с сыном круглосуточно, за исключением нескольких часов, когда меня заменяли подруги или Виктор", - написала Лариса, отметив, что этим видео она может шокировать. Но люди, которые були в таких же ситуациях, ее поймут.

Пашу пришли поддержать его друг Илья, у которого год назад на руках умер отец от рака, а также девушка, что снимала видео. Мама Павла пританцовывает под песню из любимого фильма сына - "1+1".

Видео с последними днями сына Виктора Павлика (facebook.com/Лора Созаева)

"Вы понимаете чего ему стоило так поддерживать друга зная, что он тоже уходит? Я им восхищаюсь и горжусь! - поблагодарила Лариса за поддержку. - Многие друзья и родственники не знают как себя вести, что сказать умирающим детям. Мне пишут много мам болеющих детей!"

Лариса посоветовала родителям, которые столкнулись с подобным горем, делать как она: веселиться и рассказывать о вечности.

Напомним, что Павлу Павлику диагностировали саркому позвонков в 2018 году. В июне парень отказался от курсов химиотерапии, так как агрессивный рак не отступал. Незадолго до смерти парня перевели в хоспис, где он умер 7 августа.

Ранее мы писали, что Виктор Павлик дал концерт на свадьбе спустя неделю после смерти сына.