Виктор Павлик дал концерт на свадьбе спустя неделю после смерти сына

Виктор Павлик с сыном Павлом (фото: facebook.com/vpavlik100)

Виктор Павлик сейчас живет работой и держится благодаря ей

Виктор Павлик выступил на свадьбе украинских блогеров Натальи Литвин и Александра Куровского всего через неделю после смерти своего сына Павла.

Об этом блогер рассказала на своей странице в Instagram-сторис.

Выяснилось, что пара договорилась о выступлении артиста еще за полгода до свадьбы. Наталья призналась, что не была уверена, будет ли в силе договоренность из-за трагедии в семье Павлика.

Но, тем не менее, певец сдержал слово и "отработал" на свадьбе молодых людей. Блогер просит удержаться от едких комментариев, так как каждый переживает горе по-своему. И если работа помогает Виктору Павлику, это его право.

"Наши организаторы написали ему слова поддержки и выразили соболезнования. В его семье случилась беда за неделю до нашей свадьбы. Но нам нужно было знать, будет ли он, так как это большая часть программы, бронировали еще полгода назад. Виктор Франкович сейчас живет работой, это его единственный смысл жизни и утешение. Поэтому он решил работать, за что очень его уважаем. А тупые комментарии - это ограниченность людей. Жизнь продолжается", - написала Наталья Литвин.

Виктор Павлик выступил на свадьбе блогеров (скрин: instagram.com/natalilytvyn)

Напомним, что сын Виктора Павлика умер 7 августа после длительной борьбы с саркомой. Павлу был всего 21 год, болезнь диагностировали в 2018 году. В июне парень отказался от дальнейших курсов химиотерапии, а незадолго до смерти его перевели в хоспис.

Ранее мы писали, что экс-жена Виктора Павлика высказалась об умершем сыне.