Экс-"ВИА Гра" выходит замуж за спортсмена, которого увела у жены и маленького сына

Бывшая участница группы "ВИА Гра" 37-летняя Анна Седокова объявила про помолвку со своим возлюбленным - латвийским баскетболистом московских "Химок" 28-летним Янисом Тиммой. Этот брак станет для певицы уже третьим, а для спортсмена - вторым.

Но примерно год назад отношения Седоковой и Тиммы начались с очень громкого скандала. Ведь певица увела молодого и статного красавца баскетболиста у жены и маленького сына.

"Мне кажется, "до тебя" не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь", - написала Анна в Instagram, показав счастливое фото с яхты.

Слухи про скорую помолвку появились еще несколько дней назад, когда певица и спортсмен отвечали на вопросы поклонников в stories. Тогда у Анны спросили, будет ли у них свадьба с Янисом. На что баскетболист ответил, что "конечно будет".

Певица также "засветила" в соцсетях помолвочное кольцо, которое подарил ей спортсмен.

Седокова показала помолвочное кольцо (instagram.com/annasedokova)

Напомним, что про отношения пары стало известно прошлым летом. Пока это было на уровне слухов, супруга баскетболиста Сана молчала, но когда певица и спортсмен публично признались в связи, обиженная женщина решилась на откровения.

Сана говорила, мол, до последнего надеялась, что Янис вернется в семью. Но последней каплей стало то, что он выгнал ее из дому с маленьким сыном. Но это еще не все - спортсмен заблокировал банковские счета Саны, требуя развода шантажом.

Анна Седокова давно прославилась своей бурной личной жизнью. Она воспитывает троих детей от троих разных мужчин (в браке была с двумя). Дочь Алину она родила в 2004 году от капитана киевского "Динамо" Валентина Белькевича. В 2011 году родилась Моника от бизнесмена Максима Чернявского. А в 2017 родился сын Гектор от предпринимателя Артема Комарова. За последнего замуж она не выходила, а расстались они вскоре после родов.

Ранее мы писали, что Анна Седокова раскрыла жесткую правду о "ВИА Гре", рассказав, как Меладзе манипулировал участницами.