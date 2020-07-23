Екс-"ВІА Гра" виходить заміж за спортсмена, якого увела у дружини і маленького сина

Колишня учасниця групи "ВІА Гра" 37-річна Анна Сєдокова оголосила про заручини зі своїм коханим - латвійським баскетболістом московських "Хімок" 28-річним Янісом Тіммою. Цей шлюб стане для співачки вже третім, а для спортсмена - другим.

Але приблизно рік тому стосунки Сєдокової і Тімми почалися з дуже гучного скандалу. Адже співачка увела молодого і ставного красеня баскетболіста у дружини та маленького сина.

"Мені здається, "до тебе" не було. Ти з'явився і змінив моє життя, показавши мені, що означає справжнє кохання", - написала Анна в Instagram, показавши щасливе фото з яхти.

Чутки про заручини з'явилися ще кілька днів тому, коли співачка і спортсмен відповідали на питання шанувальників stories. Тоді у Анни запитали, чи буде у них весілля з Янісом. На що баскетболіст відповів, що "звичайно буде".

Співачка також "засвітила" в соцмережах обручку, яку подарував їй спортсмен.

Сєдокова показала обручку (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, що про стосунки пари стало відомо минулого літа. Поки це було на рівні чуток, дружина баскетболіста Сана мовчала, але коли співачка і спортсмен публічно зізналися у зв'язку, ображена жінка зважилася на одкровення.

Сана говорила, мовляв, до останнього сподівалася, що Яніс повернеться в сім'ю. Але останньою краплею стало те, що він вигнав її з дому з маленьким сином. Але це ще не все - спортсмен заблокував банківські рахунки Сани, вимагаючи розлучення шантажем.

Анна Сєдокова давно прославилася своїм бурхливим особистим життям. Вона виховує трьох дітей від трьох різних чоловіків (у шлюбі була з двома). Співачка народила дочку Аліну в 2004 році від капітана київського "Динамо" Валентина Белькевича. У 2011 році народилася Моніка від бізнесмена Максима Чернявського. А в 2017 народився син Гектор від підприємця Артема Комарова. За останнього заміж не виходила, а вони розлучилися незабаром після пологів.

Раніше ми писали, що Анна Сєдокова розкрила жорстку правду про "ВІА Гру", розповівши, як Меладзе маніпулював учасницями.