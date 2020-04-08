Экс-ведущая "Орла и решки" рассказала о карантине в Италии

Жанна Бадоева (фото: instagram.com/zhanna_badoeva)

Карантин в Италии продолжает действовать из-за пандемии коронавируса

Карантин в Италии ужесточили после стремительного количества больных коронавирусом. На данное время там уже почти 140 тысяч зараженных, из которых более 17 тысяч скончались. Известная украинская телеведущая Жанна Бадоева рассказала о ситуации в стране, где она живет с семьей.

Экс-звезда программы "Орел и решка" рассказала, что жесткий карантин был введен в марте, и люди уже сильно устали от этого. Всем приходится сидеть дома, поэтому участились случаи домашнего насилия.

Бадоева отметила, что общается с людьми и многие жалуются на то, что им тяжело сидеть дома вместе со своими вторыми половинками. Кроме того, у людей начали сдавать нервы, и они могут выплескивать свой негатив только на тех, кто находится с ними рядом. Об этом телеведущая рассказала в интервью российской журналистке Ирине Шихман.

Жанна Бадоева рассказала о карантине в Италии (видео: YouTube)

Итальянцы сидят дома и выходят только в магазины или аптеки по специальному разрешению. Она также надеется, что в конце апреля карантин закончится, и все смогут снова вести привычный образ жизни.

"Я знаю, что существует три этапа этого вируса. Первый, когда заражено очень большое количество людей. Второй - половина, а третий, когда никто. И мне сказали, что наша зона вошла уже на вторую стадию", - рассказала Бадоева.

Напомним, что мэр Николаева объяснил, почему в городе и области по-прежнему ни одного заболевшего коронавирусом.