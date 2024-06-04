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Екс-учасник "Кварталу 95" зізнався, як йому вдалося виїхати за кордон під час війни

Вівторок 04 червня 2024 20:40
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Екс-учасник "Кварталу 95" зізнався, як йому вдалося виїхати за кордон під час війни Олександр Еллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишній сценарист студії "Квартал 95" і переможець "Холостячки" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт зізнався, як йому вдалося виїхати з України під час повномасштабної війни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю коміка YouTube-каналу "Свої в Америці".

Як Олександр Еллерт виїхав за кордон

Зі слів зірки, рішення переїхати до США він прийняв спонтанно. Цю ідею йому запропонував друг дитинства.

Втім, екс-учасник "Кварталу 95" запевнив: він виїхав із країни на законних підставах і вже кілька разів повертався назад на батьківщину без проблем.

"У мене є друг Євген, з яким ми дружимо вже 19 років. Він мені каже: "Я їду в Америку, їдеш зі мною?". А я якраз у такому емоційному стані й кажу: "Помчали". Я виїхав з України офіційно і потім кілька разів повертався і виїжджав", - розповів колишній Ксенії Мішиної.

"Жодної допомоги від чинної влади я не отримував. Мені все одно, що думають люди і що напишуть. Плювати на хейт. Я чітко розумію чим займатися і який мій шлях", - додав він.

Після переїзду актор намагався заробляти на українському стенд-апі, однак ніяких результатів це не принесло.

Зараз Еллерт старанно вивчає англійську мову і має намір спробувати свої сили в написанні жартів для американської аудиторії.

Раніше ми розповідали, що відомій українській співачці намагався зірвати концерт пʼяний фанат Путіна.

Також відомий актор прокоментував зовнішню схожість з президентом країни-агресорки.

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