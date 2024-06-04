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Экс-участник "Квартала 95" признался, как ему удалось выехать за границу во время войны

Вторник 04 июня 2024 20:40
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Экс-участник "Квартала 95" признался, как ему удалось выехать за границу во время войны Александр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывший сценарист студии "Квартал 95" и победитель "Холостячки" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт признался, как ему удалось уехать из Украины во время полномасштабной войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью комика YouTube-каналу "Свои в Америке".

Как Александр Эллерт выехал за границу

По словам звезды, решение переехать в США он принял спонтанно. Эту идею ему предложил друг детства.

Впрочем, экс-участник "Квартала 95" заверил: он выехал из страны на законных основаниях и уже несколько раз возвращался обратно на родину без проблем.

"У меня есть друг Евгений, с которым мы дружим уже 19 лет. Он мне говорит: "Я еду в Америку, едешь со мной?». А я как раз в таком эмоциональном состоянии и говорю: "Помчались". Я выехал из Украины официально и потом несколько раз возвращался и выезжал", - рассказал бывший Ксении Мишиной.

"Никакой помощи от действующей власти я не получал. Мне все равно, что думают люди и что напишут. Плевать на хейт. Я четко понимаю чем заниматься и какой мой путь", - добавил он.

После переезда актер пытался зарабатывать на украинском стенд-апе, однако никаких результатов это не принесло.

Сейчас Эллерт старательно изучает английский язык и намерен попробовать свои силы в написании шуток для американской аудитории.

Раньше мы рассказывали, что известной украинской певице пытался сорвать концерт пьяный фанат Путина.

Также известный актер прокомментировал внешнее сходство с президентом страны-агрессорки.

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