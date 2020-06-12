Экс-супруг Ани Лорак показал свою новую подругу (фото)

После расставания с украинской певицей Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу долгое время не публиковал совместных историй в инстаграм с девушками. Ресторатор и бизнесмен спустя долгое время после развода решил в свой день рождения показать на фото и видео подругу женского пола. В СМИ сразу же стала появляться информация о том, что это его новая пассия.

В четверг, 11 июня, Мурат Налчаджиоглу праздновал свой 43-й день рождения. На фото и видео радостный именинник находится в компании друзей. Кадры опубликованы на официальной странице бизнесмена в Instagram.

Мурат Налчаджиоглу и Лилия (фото: instagram.com/muratnalca)

Судя по обозначенной персоне, возле Мурата девушка по имени Лилия. В руках у именинника торт, на котором на турецком написано поздравление "С днем рождения, любимый!".

При этом "СтарХит" утверждает, что это не просто подруга Налчаджиоглу, а новая пассия. О девушке известно немного: ее зовут Лилия, она работает визажистом и дает уроки макияжа. Отмечается, что пара уже вместе не один месяц, однако не хочет афишировать свои отношения.

Стоит отметить, что на фото девушка нежно обнимает Мурата. Также именинник похвастался подарком с совместной фотографией с девушкой.

Мурат Налчаджиоглу и Лилия (фото: instagram.com/muratnalca)

Напомним, ранее Ани Лорак отпраздновала день рождения дочки в компании Киркорова.

Также ранее мы писали, что Мурат Налчаджиоглу лишился бизнеса в Киеве.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак на отдыхе с молодым любовником засветила помолвочное кольцо.