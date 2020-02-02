Экс-советник Зеленского собрался в турне по России: подробности

Евгений Комаровский, бывший советник по медицине Владимира Зеленского собрался в турне по городам России весной 2020 года. Медик будет давать "большие семинары для родителей" в Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Якутске и Уфе с 12 по 21 апреля.

Планы самого известного украинского теледоктора на заработки в РФ вызвали небывалый ажиотаж. Афиши мероприятия появились на различных сайтах по продаже билетов.

Комаровский едет в тур по России (скрин: radario.ru)

Билеты на семинар от украинского педиатра обойдутся желающим от 1000 до 3500 рублей (400-1400 грн).

"В рамках 4-часовой встречи Доктор расскажет о том, что нужно делать или не делать родителям, чтобы их ребенок вырос здоровым и счастливым... А также ответит на ВСЕ вопросы аудитории (записки и микрофоны)", - сказано в анонсе мероприятия в УФЕ.

Комаровский едет в тур по России (скрин: ufa.kassir.ru)

Напомним, что накануне второго тура президентских выборов в апреле 2019-го тогда еще кандидат Владимир Зеленский представил в программе "Право на владу" свою команду. Советником по медицине в ней стал Евгений Комаровский.

"У нас две проблемы - корь и нехватка кадров... Мы можем провести прекрасные реформы, но у нас не будет кому работать на уровне медсестер", - заявил тогда доктор.

Позже стали появляться слухи, что педиатр станет новым главой Минздрава, но Комаровский выбыл из политического процесса, продолжив давать медицинские рекомендации.

Комаровский едет в тур по России (видео: instagram.com/irinadukhovnikova)