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Экс-секретарь СНБО Данилюк женился на дизайнере Литковской: милые фото молодоженов

Коллаж РБК-Украина: Лилия Литковская и Александр Данилюк поженились
Автор: Владимир Костырин

Александр Данилюк, бывший секретарь СНБО, и Лилия Литковская, известная дизайнер, стали мужем и женой. Торжественная церемония состоялась в Софии Киевской в центре столицы Украины.

Свадебные фото опубликовала Литковская в своем Instagram.

К своей невесте Данилюк ехал на инвалидной коляске - экс-чиновник ранее в июне попал в аварию на своем мотоцикле, и сломал ноги. Помогал ему передвигаться на церемонии бракосочетания мэр Киева Виталий Кличко.

Литковская блистала в свадебном наряде собственного авторства. В руках невесты был букет хлебных колосьев - символ плодородия.

Лилия Литковская в свадебном платье (фото: instagram.com/stories/li_litkovskaya)

Дату для создания своей новой семьи молодожены выбрали 7 июля, как раз на Ивана Купала.

Дизайнер отметила в день бракосочетания, что "желает мира украинской земле и желает, чтобы мы с моим мужем создали и приумножили нашу любовь в этом мире".

Лилия Литковская и Александр Данилюк стали мужем и женой (фото: instagram.com/li_litkovskaya)

В автомобиле Литковская вспомнила свои детские мечты и загадала желание.

"Увидеть невесту, загадать желание, и оно сразу сбудется - мои детские воспоминания. Хочу, чтобы в мой волшебный день исполнилось одно желание украинцев - МИР на нашей земле. А мы с моим мужем Александром размножали и сеяли любовь в этом мире", - пишет пани Лилия.

Лилия Литковская и Александр Данилюк поженились (фото: instagram.com/stories/li_litkovskaya)

46-летний Александр Данилюк прежде был женат на режиссере Ольге Владимировне. Сейчас она работает театральном дизайнером в Лондоне. У пары родились двое детей - Ричард (2001 г.р.) и Владимир (2011 г.р.). Сыновья и бывшая жена Данилюка - граждане Великобритании, а сам он в 2016 году отказался от британского паспорта, чтобы строить политическую карьеру в Украине.

Александр Данилюк с сыновьями в День отца (фото: facebook.com/o.danyliuk)

40-летняя Лилия Литковская, основательница и владелица бренда женской одежды LITKOVSKAYA, имеет дочь от прошлых отношений. Клиентами дизайнера являются известные представители шоу-биза: певицы Алеша, Светлана Лобода, Ани Лорак, Алена Винницкая, ведущая Маша Ефросинина и другие.

Напомним, что Данилюк - любитель мотоциклов - и в прошлом году попадал в неприятности на дороге на своем двухколесном транспорте. Так, в августе 2021-го экс-секретарь СНБО едва не погиб на дороге, когда ехал домой на байке в непогоду - ветер обвалил дерево прямо ему "перед носом".

А незадолго до этого эксцесса Данилюк подрался с Тимофеем Миловановым, советником председателя Офиса президента, на своем дне рождения.

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