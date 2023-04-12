Екс-продюсер Ані Лорак втік до Росії після того, як його будинок знищили окупанти

Що відомо зараз про Фальосу

Маша повідомила, що навіть зараз спілкується із колишнім чоловіком. Він проживає з матір'ю у російському місті Йошкар-Ола.

"Він був у моєму житті. Я його дуже поважаю і бажаю йому щастя. Я з ним спілкувалася десь два тижні тому. Він зараз у Росії, в Йошкар-Олі. Ви знаєте все, що зруйнували його будинок, і він був змушений покинути Київ і вирушити до мами. Він каже: "Маша, ти знаєш, я дуже сумую за мамою". Такий зараз час, коли рідня – це найголовніше у кожного з нас. Я його розумію", - розповіла Гойя.

Так виглядав будинок Юрія Фальоси під Києвом (фото: facebook.com/falyosayuriy)

Нагадаємо, що у березні 2022 року на момент влучення снаряда ні Фальоси, ні його рідних у будинку не було.

"Ні дому, ні офісу більше немає! Всі живі! Що ж, відбудовуватимемося заново!…", – підписав він тоді знімки.

Цікаво, що зараз він видалив свій обліковий запис у соцмережі Facebook, де були ці публікації.

До речі, сам продюсер родом із Росії, він народився у місті Качканар Свердловської області у 1961 році.