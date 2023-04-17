Екс-продюсер Ані Лорак прокоментував чутки про свою втечу в РФ і зізнався, де зараз перебуває

Колишній продюсер співачки-зрадниці Ані Лорак Юрій Фальоса прокоментував нещодавню скандальну заяву своєї екс-дружини, співачки Маші Гойї, про його втечу до Росії та розповів, де саме він зараз перебуває.

Де зараз перебуває Юрій Фальоса

Ведучий Слава Дьомін сконтактувався з Фальосою. Той розповів, що він перебуває не в Росії, а в українському Криму. Втім півострів зараз перебуває під контролем РФ. Поки невідомо, як саме Фальоса потрапив в окупований Крим.

"Я вирішив написати Юрі й дізнатися, де ж він. Яке ж було здивування, коли Юра сказав, що він не в Росії, а в Україні. У всякому разі Юра сказав, що зараз в українському Криму", - заявив Дьомін.

Фальоса заявив, що перебуває в українському Криму (скриншот із відео)

Що відомо про переїзд Фальоси з Києва

"Поїхав він туди після смерті батька, якого не стало влітку минулого року, і зараз він займається тим, що доводить до ладу могилу батька. А ще каже про те, що буде власноруч відновлювати постраждалий будинок у Києві через деякий час", - розповів Дьомін.

Додамо, що нещодавно екс-дружина Фальоси - Маша Гойя - заявила, що підтримує зв'язок з колишнім. Також вона розповіла, що продюсер поїхав в російське місто Йошкар-Ола до мами після того, як окупанти зруйнували його будинок у березні 2023 року.

Так виглядав будинок Юрія Фальоси під Києвом (фото: facebook.com/falyosayuriy)