Екс-продюсер Ані Лорак прокоментував чутки про свою втечу в РФ і зізнався, де зараз перебуває
Колишній продюсер співачки-зрадниці Ані Лорак Юрій Фальоса прокоментував нещодавню скандальну заяву своєї екс-дружини, співачки Маші Гойї, про його втечу до Росії та розповів, де саме він зараз перебуває.
Про це повідомив Слава Дьомін на своєму каналі YouTube.
Де зараз перебуває Юрій Фальоса
Ведучий Слава Дьомін сконтактувався з Фальосою. Той розповів, що він перебуває не в Росії, а в українському Криму. Втім півострів зараз перебуває під контролем РФ. Поки невідомо, як саме Фальоса потрапив в окупований Крим.
"Я вирішив написати Юрі й дізнатися, де ж він. Яке ж було здивування, коли Юра сказав, що він не в Росії, а в Україні. У всякому разі Юра сказав, що зараз в українському Криму", - заявив Дьомін.
Фальоса заявив, що перебуває в українському Криму (скриншот із відео)
Що відомо про переїзд Фальоси з Києва
"Поїхав він туди після смерті батька, якого не стало влітку минулого року, і зараз він займається тим, що доводить до ладу могилу батька. А ще каже про те, що буде власноруч відновлювати постраждалий будинок у Києві через деякий час", - розповів Дьомін.
Додамо, що нещодавно екс-дружина Фальоси - Маша Гойя - заявила, що підтримує зв'язок з колишнім. Також вона розповіла, що продюсер поїхав в російське місто Йошкар-Ола до мами після того, як окупанти зруйнували його будинок у березні 2023 року.
Так виглядав будинок Юрія Фальоси під Києвом (фото: facebook.com/falyosayuriy)
Нагадаємо, що нещодавно спливла правда про громадянство Ані Лорак, загрозу банкрутства та спробу втекти з РФ.
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