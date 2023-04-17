Экс-продюсер Ани Лорак прокомментировал слухи о своем побеге в РФ и признался, где сейчас находится
Бывший продюсер певицы-предательницы Ани Лорак Юрий Фальоса прокомментировал недавнее скандальное заявление своей экс-жены, певицы Маши Гойи, о его бегстве в Россию и рассказал, где он сейчас находится.
Об этом сообщил Слава Демин на своем канале YouTube.
Где сейчас находится Юрий Фалеса
Ведущий Слава Демин сконтактировался с Фалесой. Он рассказал, что он находится не в России, а в украинском Крыму. Впрочем, полуостров сейчас находится под контролем РФ. Пока неизвестно, как именно Фалеса попал в оккупированный Крым.
"Я решил написать Юре и узнать, где же он. Каково же было удивление, когда Юра сказал, что он не в России, а в Украине. Во всяком случае, Юра сказал, что сейчас в украинском Крыму", - заявил Демин.
Фалеса заявил, что находится в украинском Крыму (скриншот с видео)
Что известно о переезде Фалесы из Киева
"Поехал он туда после смерти отца, которого не стало летом прошлого года, и сейчас он занимается тем, что приводит в порядок могилу отца. А еще говорит о том, что будет собственноручно восстанавливать пострадавший дом в Киеве через некоторое время", - рассказал Демин.
Добавим, что недавно экс-жена Фалесы - Маша Гойя - заявила, что поддерживает связь с бывшим. Также она рассказала, что продюсер уехал в российский город Йошкар-Ола к маме после того, как оккупанты разрушили его дом в марте 2023 года.
Так выглядел дом Юрия Фалесы под Киевом (фото: facebook.com/falyosayuriy)
Напомним, что недавно всплыла правда о гражданстве Ани Лорак, угрозе банкротства и попытке бежать из РФ.
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