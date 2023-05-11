Екс-прем'єр Фінляндії Санна Марін розлучається. Дивіться фото завидної нареченої

Що відомо про розлучення Санни Марін

Марін та Ряйкконен одружилися трохи менш як три роки тому, на початку серпня 2020 року. Пара познайомилася, коли їм було 18 років. Весь цей час вони були разом, тобто 19 років. У союзі у них народилася дочка Емма, якій наразі 4 роки.

Санна Марін і Маркус Ряйкконен одружилися у 2020 році (instagram.com/sannamarin)

"Ми разом подали на розлучення. Ми вдячні за 19 років разом і нашу улюблену дочку. Ми залишаємось найкращими друзями та люблячими батьками, які добре ставляться один до одного. Ми продовжимо проводити час разом як сім'я та один з одним", – написала екс-прем'єр Фінляндії.





Санна Марін розлучається з чоловіком (фото: instagram.com/sannamarin)

Санна Марін та її підтримка України

Санну Марін дуже люблять в Україні за її величезну підтримку країни під час війни з агресором-Росією. Екс-прем'єр Фінляндії підтримує майбутнє членство України в ЄС та НАТО.

Вона неодноразово приїжджала до Києва, востаннє вона із президентом Володимиром Зеленським вшанувала пам'ять загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі".

Анна Марін та президент Володимир Зеленський (фото:instagram.com/sannamari)

Фото завидної нареченої

До речі, Марін була наймолодшим прем'єр-міністром у світі, коли обійняла посаду у 2019 році – їй тоді було 34 роки.

Санна Марін (фото: instagram.com/sannama)