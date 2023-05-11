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Экс-премьер Финляндии Санна Марин разводится. Смотрите фото завидной невесты

Фото: Санна Марин подала на развод (instagram.com/sannamarin)
Автор: Людмила Жукова

Бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин подала на развод после 19 лет совместной жизни с Маркусом Ряйкконеном. Об этом она написала в своем Instagram. Судя по всему, теперь сердце Санны, которая известна своей поддержкой Украины, свободно.

В материале Styler смотрите фото 37-летней завидной невесты Финляндии. И не только.

Что известно о разводе Санны Марин

Марин и Ряйкконен поженились чуть менее трех лет назад, в начале августа 2020 года.

Пара познакомилась, когда им было по 18 лет. Все это время они были вместе, то есть 19 лет.

В союзе у них родилась дочь Эмма, которой сейчас 4 года.

Санна Марин и Маркус Ряйкконен поженились в 2020 году (instagram.com/sannamarin)

"Мы вместе подали на развод. Мы благодарны за 19 лет вместе и нашу любимую дочь. Мы остаемся лучшими друзьями и любящими родителями, которые хорошо относятся друг к другу. Мы продолжим проводить время вместе как семья и друг с другом", - написала экс-премьер Финляндии.

Санна Марин разводится с мужем (фото:instagram.com/sannamarin)

Санна Марин и ее поддержка Украины

Марин очень любят в Украине за ее огромную поддержку страны во время войны с агрессором-Россией. Экс-премьер Финляндии поддерживает будущее членство Украины в ЕС и НАТО.

Она неоднократно приезжала в Киев, в последний раз она с президентом Владимиром Зеленским почтила память погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи".

Анна Марин и президент Владимир Зеленский (фото:instagram.com/sannamari)

Фото завидной невесты

Кстати, Марин была самым молодым премьер-министром в мире, когда вступила в должность в 2019 году - ей тогда было 34 года.

Санна Марин (фото:instagram.com/sannama)

Напомним, что ранее премьер Финляндии Санна Марин подала заявление об отставке своего правительства.

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розлученняСанна Марін