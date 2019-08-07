Экс-партнерша Зеленского поделилась яркими фото в купальнике

Знаменитый хореограф показала, как отдыхает на пляже
Алена Шоптенко, известный украинский хореограф, которая вместе с Владимиром Зеленским стала победительницей первого сезона шоу Танцы со звездами, показала своим поклонникам яркие фотографии с отдыха на море. На странице в Instagram Алена Шоптенко разместила несколько серий пляжных фотографий.
На снимках хореограф позирует в черном купальнике и невесомом халатике, а также с распущенными волосами и в различных позах.
Алена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
"Мой личный all inclusive лайфхак # 3. Фотографироваться в купальнике в конце отдыха все же можно, но лучше одеть халатик", - подписала фотографии звезда. Также она отметила, что все фотографии, которые она разместила – сделаны ее мужем Алексеем Ивановым.
Алена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
В комментариях пользователи пришли в восторг от фигуры Шоптенко и отметили, что халатик ей совершенно не нужен.
Скриншоты комментариев (instagram.com/alena_shoptenko)
Напомним, ранее мы писали о том, что Алена Шоптенко рассказала о том, каким партнером был Владимир Зеленский во время проекта Танцы со звездами.
А также рассказывали о том, что Алена Шоптенко откровенно рассказала о том, что ее шокировало в материнстве.