Екс-наречений Раміни прокоментував її нові стосунки з військовим

Так, юрист розповів, що рішення розлучитися після п'яти років стосунків було його ініціативою. Євген зазначив, що на цей крок вплинули різні обставини, зокрема й повномасштабна війна в Україні.

"Ми віддалялися одне від одного, не доповнювали одне одного. Дуже багато було побутових речей, які дозволяли б нам жити поза побутом. Це були довготривалі стосунки, які дійшли до того, що ми вирішили сказати: "Стоп, давай подивимося на це зі сторони". Ми подивилися, проконсультувалися з фахівцями і прийшли до того, до чого прийшли", - поділився Пронін.

Раміна і Євген Пронін (фото: instagram.com/raminalalala)

Колишній Раміни зізнався, що їхні стосунки зараз набагато кращі, ніж під час того періоду, коли вони були разом.

Вони підтримують спілкування, адже їх багато що пов'язує. Євген також знає про нові стосунки журналістки і щиро радий бачити, що вона щаслива.

"Вона може телефонувати і радитись з приводу контенту, потенційних гостей. Я залюбки їй допомагаю. Ми постійно підтримуємо збори, ініціативи, проєкти одне одного. У неї є нові стосунки, які я поважаю. Я радий, що вона в кращому емоційному стані, ніж було раніше. Вона змінилася, і я радий, що в неї все добре", - підсумував Євген.

Раміна і Євген Пронін (фото: instagram.com/raminalalala)

Нагадаємо, що у квітні 2023 року Раміна оголосила про розставання з Євгеном Проніним. Новина стала повною несподіванкою, адже пара була разом п'ять років і готувалася до весілля.

Тоді журналістка зазначала, що на їхні стосунки серйозно вплинула її робота, адже під час війни вона почала все більше часу приділяти новим проєктам і менше проводила його з обранцем.