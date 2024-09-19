Донька Кличка не хоче ходити в школу в Європі. Екс-наречена боксера пояснила причину

Зі слів Гайден, її донька, яка живе з батьком, дуже схожа на неї. І вона має на увазі не лише про зовнішність.

"Вона прекрасна і схожа на мене. Ця маленька дівчинка у буквальному сенсі пішла від мене. Я маю на увазі не лише те, що її обличчя схоже на моє, але й особистість також. Одного разу я бачила, як вона грається у школі на різдвяні свята, і вона була більш зацікавлена у тому, щоб згуртувати інших дітей довкола себе, ніж у тому, що вона сама робить. Вона не залишала цих бідних дітей у спокої. Я тоді подумала: "О, це моя дитина", - поділилася акторка.

Володимир Кличко з Гайден Панеттьєрі (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Знаменитість вважає, що їхня з Володимиром донечка має бути режисером.

За словами Панеттьєрі, дівчинку возять до школи на човні, і це їй зовсім не подобається. Кайя не хоче вирізнятися з-поміж однолітків.

"Я сиділа з нею та її татом Володимиром, і він розповідав мені про її нову школу, як вона не хоче ходити туди. І я запитала, чому. І Володимир відповів "Чому-чому... Я тобі поясню, чому. Тому що деякі її друзі їздять до школи на автобусі, деяких підвозять їхні батьки чи няні, а Кайя не любить ходити до школи, бо їй треба плисти туди на човні", - розповіла колишня спортсмена.

Гайден каже, що їй здалося це смішним, але вона цінує те, що вона хоче бути, як інші діти.

Нагадаємо, Гайден Панеттьєрі та Володимир Кличко були у стосунках з 2009 по 2018 рік. У 2014 році акторка народила доньку Кайю-Євдокію.

У 2022 році Панеттьєрі стверджувала, що Кличко фактично змусив її передати йому опіку над дочкою, поки вона боролася з наркотичною залежністю.

До початку повномасштабної війни дівчинка проживала у Києві разом зі своєю бабусею, матір'ю Кличка. Надія Улянівна займалася вихованням дівчинки, поки її батько викладав в одному зі швейцарських вишів та у Гарварді.

Однак з початком російського вторгнення Кличко повернувся до Києва та став більше часу присвячувати дитині.

Де зараз вони перебувають з донькою - невідомо.

В одному зі своїх інтерв'ю Гайден розповіла, що дівчинка живе "між Україною і Німеччиною".