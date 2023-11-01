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Екс-нардеп Ляшко з охоронцем "зашкварилися", виконавши дуетом російську пісню (відео)

Фото: Олег Ляшко потрапив у скандал (facebook.com/O.Liashko)
Автор: Людмила Жукова

Екс-нардеп Олег Ляшко, який минулого року вступив до лав ЗСУ, та його охоронець - колишній чоловік снайперки Євгенії Емеральд, потрапили у скандал. Річ у тому, що в мережі з'явилося відео із виконанням ними російської пісні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на соцмережі.

Деталі скандалу з Ляшком та охоронцем

Як відомо, охоронцем Ляшка є Євген Стипанюк, якого звинуватили у скоєнні насильства над жінками. Так, екс-нардеп та охоронець показані на відео. Там вони співають російську пісню "Девченка-девченочка".

Коли саме було знято ролик - невідомо, але в мережі він сплив лише зараз.

Що відомо про Стипанюка

Євген Стипанюк - колишній чоловік снайперки Євгенії Емеральд.

Військова, яка звинувачує колишнього чоловіка в насильстві, вже розповідала, що через Стипанюка вона мало не втратила дитину. Також снайперша повідомляла, що на зв'язок із нею вийшла жінка, яка знайома з її екс-обранцем, і він її нібито зґвалтував у лісі.

Євген Стипанюк (фото: instagram.com/evgeniystipanyuk)

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що снайперка відреагувала на нумерологічний розбір щодо свого розлучення.

Крім того, Емеральд зробила заяву на тлі скандалу з "Азовом" та бізнес-клубом.

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