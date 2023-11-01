Екс-нардеп Ляшко з охоронцем "зашкварилися", виконавши дуетом російську пісню (відео)

Деталі скандалу з Ляшком та охоронцем

Як відомо, охоронцем Ляшка є Євген Стипанюк, якого звинуватили у скоєнні насильства над жінками. Так, екс-нардеп та охоронець показані на відео. Там вони співають російську пісню "Девченка-девченочка".

Коли саме було знято ролик - невідомо, але в мережі він сплив лише зараз.

Що відомо про Стипанюка

Євген Стипанюк - колишній чоловік снайперки Євгенії Емеральд.

Військова, яка звинувачує колишнього чоловіка в насильстві, вже розповідала, що через Стипанюка вона мало не втратила дитину. Також снайперша повідомляла, що на зв'язок із нею вийшла жінка, яка знайома з її екс-обранцем, і він її нібито зґвалтував у лісі.

Євген Стипанюк (фото: instagram.com/evgeniystipanyuk)