Экс-нардеп Ляшко с охранником "зашкварились", исполнив дуэтом российскую песню (видео)

Детали скандала с Ляшко и охранником

Как известно, телохранителем Ляшко является Евгений Стипанюк, которого обвинили в совершении насилия над женщинами. Так, экс-нардеп и охранник показаны на видео. Там они поют российскую песню "Девченка-девченочка".

Когда именно был снят ролик - неизвестно, но в сети он всплыл только сейчас.

Что известно про Стипанюка

Евгений Стипанюк - бывший муж снайперши Евгении Эмеральд.

Военная, обвиняющая бывшего супруга в насилии, уже рассказывала, что из-за Стипанюка она чуть не потеряла ребенка. Также снайперша сообщала, что на связь с ней вышла женщина, которая знакома с ее экс-избранником, и он ее якобы изнасиловал в лесу.

Евгений Стипанюк (фото: instagram.com/evgeniystipanyuk)