Экс-муж Соломии Витвицкой позвонил ей в прямом эфире: ведущая "плюсов" не сдержала эмоций

Но был и один сюрприз, который очень впечатлил ведущую.

Так, неожиданно к поздравлениям просто в прямом эфире присоединился бывший муж Соломии Влад Кочатков, с которым она разошлась в 2020-м после восьми лет брака.

Скриншот из видео

"Рад видеть, что ты счастлива, веселая и улыбчивая. Поздравляю тебя с твоим днем... Хочу пожелать тебе, чтобы ты не теряла своей настойчивости, творческого задора, всегда шла вперед. Хочу чтобы у тебя на сердце всегда был покой, мир и любовь... Свети и будь счастлива", - сказал в прямом включении Влад.

Скриншот из видео

Напомним, что о развода Соломии и младшего ее на восемь лет Влада стало известно в начале февраля этого года. В браке были проблемы, ведь мужу приходилось быть в тени звездной жены.

Родители Витвицкой и ее близкие люди, к слову, поддержали решение телеведущей. За что она им очень благодарна.

Фото: Соломия Витвицкая и Влад Кочатков (instagram.com/solomiyavitvitska)