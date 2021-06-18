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Экс-муж Соломии Витвицкой позвонил ей в прямом эфире: ведущая "плюсов" не сдержала эмоций

Автор: Дмитрий Войналович

Популярная украинская ведущая Соломия Витвицкая отпраздновала день рождения в прямом эфире шоу "Твій День" на 1+1. На днях телезвезде исполнился 41 год, но выглядит она гораздо моложе!

С праздником Соломию поздравили зрители, коллеги и звездные друзья, среди которых певицы Мария Бурмака, Наталка Карпа, Оксана Стебельская, Ольга Цыбульская, Светлана Тарабарова, ведущий Вячеслав Соломка, звездный фотограф Ростислав Рипка и другие.

Но был и один сюрприз, который очень впечатлил ведущую.

Так, неожиданно к поздравлениям просто в прямом эфире присоединился бывший муж Соломии Влад Кочатков, с которым она разошлась в 2020-м после восьми лет брака.

Скриншот из видео

"Рад видеть, что ты счастлива, веселая и улыбчивая. Поздравляю тебя с твоим днем... Хочу пожелать тебе, чтобы ты не теряла своей настойчивости, творческого задора, всегда шла вперед. Хочу чтобы у тебя на сердце всегда был покой, мир и любовь... Свети и будь счастлива", - сказал в прямом включении Влад.

Скриншот из видео

Напомним, что о развода Соломии и младшего ее на восемь лет Влада стало известно в начале февраля этого года. В браке были проблемы, ведь мужу приходилось быть в тени звездной жены.

Родители Витвицкой и ее близкие люди, к слову, поддержали решение телеведущей. За что она им очень благодарна.

Фото: Соломия Витвицкая и Влад Кочатков (instagram.com/solomiyavitvitska)

Через некоторое время ведущая 1+1 показала свою квартиру, где с осени живет без мужа.

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1+1ведущаяСоломия Витвицкая