Екс-чоловік Соломії Вітвіцької подзвонив їй у прямому ефірі: ведуча "плюсів" не стримала емоцій

Але був і один сюрприз, який дуже вразив ведучу.

Так, несподівано до привітань просто у прямому ефірі доєднався колишній чоловік Соломії Влад Кочатков, з якими вона розійшлася в 2020-му після восьми років шлюбу.

Скриншот з відео

"Радий бачити, що ти щаслива, весела та усміхнена. Вітаю тебе з твоїм днем… Хочу побажати тобі, щоб ти не втрачала своєї наполегливості, творчого запалу, завжди йшла вперед. Хочу щоб у тебе на серці завжди був спокій, мир та любов… Світи та будь щаслива", - сказав у прямому включенні Влад.

Скриншот з відео

Нагадаємо, що про розлучення Соломії і молодшого за неї на вісім років Влада стало відомо на початку лютого цього року. У шлюбі були проблеми, адже чоловікові доводилося бути в тіні зіркової дружини.

Батьки Вітвіцької і її близькі люди, до слова, підтримали рішення телеведучої. За що вона їм дуже вдячна.

Фото: Соломія Вітвіцька і Влад Кочатков (instagram.com/solomiyavitvitska)