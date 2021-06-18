Екс-чоловік Соломії Вітвіцької подзвонив їй у прямому ефірі: ведуча "плюсів" не стримала емоцій

Популярна українська ведуча Соломія Вітвіцька відсвяткувала день народження у прямому ефірі шоу "Твій День" на 1+1. Днями телезірці виповнився 41 рік, але виглядає вона набагато молодшою!

Зі святом Соломію привітали глядачі, колеги та зіркові друзі, серед яких співачки Марія Бурмака, Наталка, Карпа, Оксана Стебельська, Ольга Цибульська, Світлана Тарабарова, ведучий В'ячеслав Соломка, зірковий фотограф Ростислав Ріпка та інші.

Але був і один сюрприз, який дуже вразив ведучу.

Так, несподівано до привітань просто у прямому ефірі доєднався колишній чоловік Соломії Влад Кочатков, з якими вона розійшлася в 2020-му після восьми років шлюбу.

Скриншот з відео

"Радий бачити, що ти щаслива, весела та усміхнена. Вітаю тебе з твоїм днем… Хочу побажати тобі, щоб ти не втрачала своєї наполегливості, творчого запалу, завжди йшла вперед. Хочу щоб у тебе на серці завжди був спокій, мир та любов… Світи та будь щаслива", - сказав у прямому включенні Влад.

Скриншот з відео

Нагадаємо, що про розлучення Соломії і молодшого за неї на вісім років Влада стало відомо на початку лютого цього року. У шлюбі були проблеми, адже чоловікові доводилося бути в тіні зіркової дружини.

Батьки Вітвіцької і її близькі люди, до слова, підтримали рішення телеведучої. За що вона їм дуже вдячна.

Фото: Соломія Вітвіцька і Влад Кочатков (instagram.com/solomiyavitvitska)